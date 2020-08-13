Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскрыла секрет приготовления любимого лакомства из детства

Она опубликовала рецепт на своем Youtube-канале и в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

«Ореховый, карамельный… Невозможно отказаться, хоть кусочек, но съешь, а приготовить его - проще простого!», - рассказала шеф-повар.

Для приготовления вам понадобится:

300 гр сахара,

200 гр сгущённого молока,

200 мл сливок (жирность не менее 30%),

100 гр сливочного масла,

250 гр обжаренного арахиса.

Сахар нужно растопить на огне до состояния темно-коричневой карамели. Сливки и молоко нужно смешать, подогрев их до температуры парения. Подогретую смесь нужно влить в карамель. Вливать необходимо тонкой струйкой, замешивая ее в однородную консистенцию. Когда смесь готова, добавьте в нее сливочное масло и перемешивайте на огне. Нужно довести смесь до температуры 124-125 градусов, после чего добавить в нее обжаренный арахис. Для вкуса щербет нужно немного посолить.

Готовую смесь нужно выложить на пергамент в формочку и дать остыть. Затем лакомство нужно отправить в холодильник минимум на 10 часов.

«Мы с мамочкой в детстве варили щербет какая вкусняшка))))», «Очень аппетитно, люблю с обжаренным фундуком», «Уже хочу приготовить», - пишут пользователи сети.

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