Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскрыла секрет приготовления вкусных блинчиков из кабачков
Она опубликовала рецепт на своем Youtube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).
"Сезон кабачков в разгаре, и если вы уже кабачки пожарили, приготовили из них оладьи, икру и еще что-то - самое время напечь блинчиков из кабачков!", - предложила Лиза Глинская.
Ингредиенты:
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300 г кабачков;
200 г яйца;
400 мл кефира (жирность 2,5%-4%);
50-70 г сливочного масла;
укроп;
200 г муки;
2-3 г соли (по вкусу);
3 г пищевой соды.
Способ приготовления:
1. Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишний сок.
2. Добавьте яйца, кефир, перемешайте.
3. Добавьте соль, муку, перемешайте.
4. Пробейте блендером до однородной консистенции.
5. Добавьте измельченный укроп и еще раз пробейте блендером.
6. Добавьте пищевую соду.
7. Вылейте тесто на разогретую сковордку, для первого блина смажьте сковородку растительным маслом.
8. Пожарьте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.
9. Промажьте каждый блинчик тонким слоем растопленного сливочного масла.
Поклонники остались довольны рецептом и поблагодарили Елизавету Глинскую в комментариях.
"Лиза, спасибо за ваш рецепт. У вас золотые руки. Блины из кабачков кстати очень полезные и вкусные. Я вас люблю. Хай щастить!"; "Обожаю Кабачки и блюда из них. Спасибо за рецепт, завтра же на завтрак приготовлю"; "Как это вкусно, всё лето едим кабачок. Спасибо, Лизонька за полезные рецепты!!!", - пишут пользователи сети.
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