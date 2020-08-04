Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскрыла секрет приготовления вкусных блинчиков из кабачков

Она опубликовала рецепт на своем Youtube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

"Сезон кабачков в разгаре, и если вы уже кабачки пожарили, приготовили из них оладьи, икру и еще что-то - самое время напечь блинчиков из кабачков!", - предложила Лиза Глинская.

Ингредиенты:

300 г кабачков;

200 г яйца;

400 мл кефира (жирность 2,5%-4%);

50-70 г сливочного масла;

укроп;

200 г муки;

2-3 г соли (по вкусу);

3 г пищевой соды.

Способ приготовления:

1. Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишний сок.

2. Добавьте яйца, кефир, перемешайте.

3. Добавьте соль, муку, перемешайте.

4. Пробейте блендером до однородной консистенции.

5. Добавьте измельченный укроп и еще раз пробейте блендером.

6. Добавьте пищевую соду.

7. Вылейте тесто на разогретую сковордку, для первого блина смажьте сковородку растительным маслом.

8. Пожарьте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

9. Промажьте каждый блинчик тонким слоем растопленного сливочного масла.

Поклонники остались довольны рецептом и поблагодарили Елизавету Глинскую в комментариях.

"Лиза, спасибо за ваш рецепт. У вас золотые руки. Блины из кабачков кстати очень полезные и вкусные. Я вас люблю. Хай щастить!"; "Обожаю Кабачки и блюда из них. Спасибо за рецепт, завтра же на завтрак приготовлю"; "Как это вкусно, всё лето едим кабачок. Спасибо, Лизонька за полезные рецепты!!!", - пишут пользователи сети.

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