Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить необычный борщ

Свежий рецепт она опубликовала на своем Youtube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы). Глинская поделилась рецептом борща, а также пампушек к нему.

Для приготовления борща вам понадобится:

5 л воды,

1 кг курицы или индейки,

200 гр лука,

200 гр моркови,

300 гр болгарского перца,

200 гр свеклы,

400 гр картошки,

700-800 г капусты,

300 гр помидоров,

2-3 зубчика чеснока.

Сварите мясо, после чего добавьте в кастрюлю очищенные морковь и лук. Бульон нужно варить в течение часа. Тем временем, запеките перец и помидоры в духовке при температуре 200 градусов. Нарежьте картофель, лук, морковь, свеклу, чеснок и капусту. Можете также нарезать зелень для борща. Запеченные помидоры очистите от кожуры и семечек, нарежьте мелко вместе с перцем.

Мясо из бульона следует достать, добавив в него картофель. Тем временем на масле обжариваем лук, морковь и запеченные помидоры с перцем. Добавляем зажарку в бульон, а следом за ней разобранное мясо и перец горошком. Затем обжарьте на сковородке свеклу, полейте ее уксусом и тоже добавьте в борщ. Последними в борщ следует добавить капусту и зелень.

Готовому борщу нужно дать время настояться.

«Пальчики оближешь», «Захотелось кушать», «Уже чувствую запах пампушек», - пишут поклонники.

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