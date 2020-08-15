Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить необычный борщ
Свежий рецепт она опубликовала на своем Youtube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы). Глинская поделилась рецептом борща, а также пампушек к нему.
Для приготовления борща вам понадобится:
- 5 л воды,
- 1 кг курицы или индейки,
- 200 гр лука,
- 200 гр моркови,
- 300 гр болгарского перца,
- 200 гр свеклы,
- 400 гр картошки,
- 700-800 г капусты,
- 300 гр помидоров,
- 2-3 зубчика чеснока.
Сварите мясо, после чего добавьте в кастрюлю очищенные морковь и лук. Бульон нужно варить в течение часа. Тем временем, запеките перец и помидоры в духовке при температуре 200 градусов. Нарежьте картофель, лук, морковь, свеклу, чеснок и капусту. Можете также нарезать зелень для борща. Запеченные помидоры очистите от кожуры и семечек, нарежьте мелко вместе с перцем.
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Мясо из бульона следует достать, добавив в него картофель. Тем временем на масле обжариваем лук, морковь и запеченные помидоры с перцем. Добавляем зажарку в бульон, а следом за ней разобранное мясо и перец горошком. Затем обжарьте на сковородке свеклу, полейте ее уксусом и тоже добавьте в борщ. Последними в борщ следует добавить капусту и зелень.
Готовому борщу нужно дать время настояться.
«Пальчики оближешь», «Захотелось кушать», «Уже чувствую запах пампушек», - пишут поклонники.
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