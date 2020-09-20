Відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами у відвертому вбранні
Фанати моделі опублікували її спекотне архівне фото на своїй сторінці в групі пише Politeka.net. На знімку спокуслива красуня постала в ультра-короткому топі, який обтягнув її груди.
Завдяки довжині можна добре розглянути пружний живіт і тонку талію Кайлі. Зірка зробила акцент на вигині завдяки блискучому і золотистому паску.
Великі форми виглядали неймовірно в тісному топі, а модель ще й поклала на них руки, ніби топ збирається зісковзнути.
Кайлі була також в спідничці, яка обтягнула красиві стегна. Зірка приспустила спідничку, і, здавалося, ніби під нею немає білизни.
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Волосся знаменитості розвіював вітер, а вона ніби від насолоди закрила очі.
Трохи позаду Дженнер були прифотошоплені її дві фотографії, де вона позує в цьому ж вбранні, але боком.
За 15 годин пост зібрав 46 лайків і трохи коментарів.
"Просто вау", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер повільно йшла, знімаючи себе на відео. В руці красуні помітний коктейль.
Модель одягла світлий спортивний костюм. Топік з глибоким декольте обтягнув пишні груди красуні. Одяг відмінно утримував і підіймав принади, які трохи виставилися з глибокого вирізу.
Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в довгих штанях з розрізами з боків і коротенькому топі. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама йшла по вулиці. Модель впевнено трималася, епатуючи публіку. На другому кадрі зірка стояла вже біля автомобіля, показуючи ідеальний животик, а рукою трималася за двері.
Нагадавши, Кайлі Дженнер показала свої найгарячіші образи
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