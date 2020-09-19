Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, не розрахувала "силу" розрізів власного вбрання

Дівчина постійно рекламує модний одяг і навіть коли відвідує ресторани, кафетерії або просто прогулюється на вулиці, вона займається роботою. У соціальній мережі Instagram Гюль можна знайти найрізноманітніші приклади образів, які вважає за краще модель.

При цьому головною її родзинкою залишається те, що Бахарі воліє підкреслювати дуже пишні груди сміливими декольте, а стегна розрізами на спідницях і сукнях. І хоча межі дозволеного Бахарі не переходить, фанатам достатньо і таких пікантних образів для обговорень.

На новому фото модель позувала лише в укороченому топіку і неймовірною спідниці з розрізами вище стегон, чим здивувала мережу:

"Ти божественна і дуже багата, і у тебе божественне і дуже багате тіло», «Краса сліпуча просто» , «красива лялька Малятко😘»," вона дуже сексуальна і красива😍❤️🔥", " принцеса Джаз, Я прийду в потрібне місце 🤗🌹💋💋💋💋🖤», «Ліндаааа, ідеальний, прекрасний образ Гюль🔝 😍», «Мамасіта😍❤️❤️❤️», «така чудова ❤️❤️🔥" »

Ми також писали, що ефектна красуня прославилася завдяки пишним формам і унікальній зовнішності, відразу ж привертає до себе увагу. Дівчина з довгим чорним волоссям, пишними формами і пухкими губами не залишає байдужими своїх шанувальників.

Кожен день Гюль в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram показує нові образи, які рекламує для онлайн-магазину. Дівчина блищить, як правило, в найкращих сукнях і незмінно виставляє груди напоказ. Цього разу вона вразила нарядом з леопардовим принтом, сміливими розрізами і глибоким декольте.

Ось що пишуть шанувальники, деякі порівнюють модель з спокусницею або жінкою-кішкою.

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