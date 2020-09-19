Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показав спокусливе фото

Як передає Politeka.net, київська модель Олена Омович зробила безліч пластичних операцій і стала справжньою зіркою українського сегменту Instagram.

Дівчина активно веде свою сторінку, де зібрала понад мільйон підписчиків, які з нетерпінням чекають кожного нового знімка красуні.

Так, на свіжому фото Омович в черговий раз продемонструвала свої видатні форми.

Для цього дівчина одягла темний бюстгалтер, який ледь прикривав її значний бюст, відкривши простір для чоловічої фантазії.

Звернемо увагу, що на фото зображено, ніби дівчина почала знімати сам ліфчик.

Перед собою красуня поставила традиційну страву японської кухні-суші і розповіла своїм шанувальникам, що просто обожнює їх.

"Ви любите суші?🍣

Я от обожнюю😈 тільки ними б і харчувалася 😅а ви?",- запитала вона у своїх підписчиків.

Ми також писали, що модель не соромиться показати себе з різних ракурсів і незмінно дивує стрункою і спортивною фігурою.

При цьому Олена абсолютно не соромиться підкреслювати свої пишні форми провокаційними нарядами, а іноді і зовсім "забуває" про той чи інший предмет гардероба.

На цей раз Омович одягла дуже відкритий чорний топ, майже повністю відкриває її розкішні груди, на голові у моделі капелюх, образ довершують дорогоцінні кольє і ланцюжки на шиї.

"Дуже подобається це фото...Обробка і тони😍а вам?",- написала вона.

Фанати всього за півгодини поставили майже п'ять тисяч лайків і "втопили" знаменитість в захоплених компліментах.

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