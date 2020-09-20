Українська телеведуча і модель Катя Осадча показала, як відпочиває в Туреччині

Зірка опублікувала кілька яскравих кадрів у своєму Instagram, передає Politeka.net. зірка позувала на яхті і прямо світилася від щастя.

Катя одягла довгу білу футболку, мабуть, щоб не згоріти на сонці, а також була в квітчастих плавках.

Красуня демонструвала свої довгі ніжки, гідні тільки захоплення. Осадча зробила хвостик і прикрасила зачіску шпильками.

Також літній образ доповнювали стильні окуляри.

"Цими фото буду грітися вдома:) а додому пора", - написала Катя.

За дві години пост зібрав майже 9000 лайків і багато коментарів.

"Так-так!Юрі пора додому, скоро танці😂 😉", "які не красиві ноги", "чудово! ❤ ", "Зітри все ", "Така прекрасна", " краса яка! і Катя і море)))", "просто заздрю", " Катя, ви дуже красива! Така жива і справжня👍 🔥 🙌", " Катя красуня🔥", " добре мати такі спогади про літо)) 💕", "дуже красиве фото🌺", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Юрій Горбунов постав на причалі в затишній затоці на турецькому березі. Артист з Осадчою стояли на дерев'яному настилі, оточені блакитною водою і сапбордами. По всій видимості, парочка тільки що каталася на дошках.

37-річна Осадча козирнула стрункою фігурою.

"Трошки продовжили літо # Туреччина # море # любов", - підписав цей знімок Горбунов.

Раніше ми писали, що Катя Осадча на фото постала з красивим букетом з квітів в рожевих тонах.

"Перші квіти завжди від @gorbunovyuriy. Чотири роки тому, в ніч на мій день народження, Юра зробив пропозицію руки і серця:)", - написала зірка.

Нагадавши, Катя Осадча видала особисту таємницю про Юрія Горбунова: "чотири роки тому..."

Також Politeka писала, що Катя Осадча в купальнику і міні-шортах посвітила своїми достоїнствами на пляжі: Горбунову пора переживати.