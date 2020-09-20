Украинская телеведущая и модель Катя Осадчая показала, как отдыхает в Турции

Звезда опубликовала несколько ярких кадров в своем Инстаграм, передает Politeka.net. звезда позировала на яхте и прямо светилась от счастья.

Катя надела длинную белую футболку, видимо, чтобы не сгореть на солнце, а также была в цветастых плавках.

Красотка демонстрировала свои длинные ножки, достойные только восхищения. Осадчая сделала хвостик и украсила прическу заколками.

Также летний образ дополняли стильные очки.

"Этими фото буду греться дома :) а домой пора", - написала Катя.

За два часа пост собрал почти 9000 лайков и много комментариев.

"Да-да!Юре пора домой,скоро танцы😂😉", "Какие не красивые ноги", "Замечательно! ❤", "Сотри все ", "Такая прекрасная", "Красота какая! и Катя и море)))", "Просто завидую", "Катя, вы очень красивая! Такая живая и настоящая👍🔥🙌", "Катя красавица 🔥", "Хорошо иметь такие воспоминания о лете)) 💕", "Очень красивое фото🌺", - написали пользователи сети.

Напомним, Юрий Горбунов предстал на причале в уютном заливе на турецком берегу. Артист с Осадчей стояли на деревянном настиле, окруженные голубой водой и сапбордами. По всей видимости, парочка только что каталась на досках.

37-летняя Осадчая козырнула стройной фигурой.

"Немножко продолжили лето # турция # море # любовь", - подписал этот снимок Горбунов.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая на фото предстала с красивым букетом из цветов в розовых тонах.

"Первые цветы всегда от @gorbunovyuriy. Четыре года назад, в ночь на мой день рождения, Юра сделал предложение руки и сердца :)", - написала звезда.

Напомним, Катя Осадчая выдала личную тайну о Юрии Горбунове: "Четыре года назад..."

Также Politeka писала, что Катя Осадчая в купальнике и мини-шортах посветила своими достоинствами на пляже: Горбунову пора переживать.