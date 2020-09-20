Українська виконавиця Надя Дорофєєва розважилася з чоловіком, Володимиром Дантесом, на вулиці

Фото оприлюднили у фан-групі артистки, повідомляє Politeka.net. На знімках співачка разом з чоловіком відображені під час спільної появи на сцені.

Дорофєєва була в топіку кольору капучино, який підкреслив форми і оголив животик. Тонка талія і пружний прес - виглядають просто неймовірно.

Варто відзначити, що Надя дуже стежить за фігурою, а для цього регулярно займається спортом. Тому артистка може похвалитися рельєфами в будь-яких нарядах.

Також Надя була в білих джинсах з пікантними розрізами. Прикраси завершили образ красуні.

Зірка розпустила волосся і посміхалася в мікрофон.

Дантес одягнув білу сорочку і стильні зелені джинси.

Подружжя ніби розважалися на сцені, посміхаючись з глядачами, і ведучи себе невимушено. Дивлячись на них, можна з упевненістю сказати - це справжня любов.

"Всім гарного дня ✨", - написали автори поста.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва анонсувала ще один концерт разом з "Позитивом" в Палаці України. На опублікованому знімку вона в шкіряному і чорному корсеті, який доповнила ефектним топом і макіяжем.

"Київ, одного Останнього танцю нам з тобою мало!» - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі висловили слова підтримки.

Раніше повідомлялося, що Дорофєєва з'явилася в образі спокусливої «зайчика». Так, на фото вона млосно сидить на фортепіано у своєму відвертому сценічному костюмі. Її наряд дозволив їй продемонструвати свою фігуру зі стрункими ніжками у всій красі.

Шанувальники артистки не могли пройти повз такого знімка.

Нагадавши, Дорофєєва в розпусному образі зайчика Playboy засвітила пікантні місця на камеру.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в костюмі зайчика посвітила своїми " булочками "перед Позитивом:"очманіла".

Також Politeka писала, що Дорофєєва розляглася на газоні і подражнила своїми персиками і вершками: «зніми вже це…»