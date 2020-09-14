30-летняя украинская певица и блогер Надя Дорофеева впечатлила "вкусным" видео

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в вызывающем образе: черном боди с тянущимся шлейфом и милыми ушками, как у зайчика из Playboy.

Девушка козырнула формами в смелом наряде во время эфира "Танців з зірками". Так, в третьем выпуске, посвященном теме любви, Надя заняла одно из судейских кресел, а вот ее супруг, Владимир Дантес, стал ведущим.

На кадрах, игривая Дорофеева поманила мужа пальчиком, Дантес не устоял и подошел. Надя эффектно запрокинула на него ногу и выгнула спину, после чего одарила возлюбленного поцелуем в щеку.

"Эфир любви на @tanci1plus1 ♥️ и ваши покорные зайчики котики @vladimirdantes", - подписала ролик звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Надя а можно чтобы ты всегда была в судьях на танцах, так интересно смотреть 🤪"

"Ностальгия по тем временам когда Надя с Женей танцевала🔥🔥🔥"

"Какой красивый образ 🔥"

"Самый добрый суддя на "танці з зірками" ❤️"

"Оставьте Надю постоянной судьей Танцев🙏🙏♥️"

"правильно что ты с Вовой были в этом эфире это же эфир любви ♥️"

"Боже, які 🔥"

"Ааааа такие сладкие🔥"

Ранее мы сообщали, Дорофеева восхитила новым образом во время выступления: звезда предстала в длинном платье с высокими разрезами и верхом, выполненном в виде корсета телесного цвета с серебристыми полосами. Образ Надя дополнила красными перчатками, которые были до плеч.

"Очень трогательно", "Просто нереальный был концерт, сорвали голос всем фан-клубом, надеюсь, что вчерашняя картина вам понравилась", "Спасибо вам огромное за нереальный концерт и сумасшедшие эмоции", "Ты огонь", "так хотелось бы прочувствовать вашу энергию...", - впечатлились поклонники.

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