Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив рецепт смачних кабачків
Відомий кухар опублікував рецепт страви у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.
"Женя не ділиться їжею. Особливо, якщо це кабачкові оладки з сиром. Навіть не просіть шматочок. Ось візьміть і приготуйте їх самі за моїм рецептом", - написав Клопотенко, зазначивши - оладки виходять настільки смачними, що ні з ким не захочеться ділитися.
Як зазначив кухар, він не думав, що страва зі, здавалося б, простих інгредієнтів вийде настільки смачною
"Хотів все зробити досить класично, але мозок заволав, рука здригнулася, і я випадково кинув в тісто сир, гриби і кукурудзу", - поділився секретом шеф-кухар.
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За словами Євгена, гриби додали щільності, кукурудза - хрускоту і солодкості, а сир - смаку.
Інгредієнти (за смаком і на око):
- 1 невеликий кабачок;
- 1 яйце;
- 3-4 ст. л. борошна;
- кукурудза (свіжа / консервована / заморожена);
- сирі печериці;
- петрушка;
- тертий сир;
- сіль перець;
Приготування:
Потерти кабачок на крупній тертці, додати кукурудзу, печериці, сіль, перець, яйце, дрібно нарізану петрушку, тертий сир (не терти "в кашу"), столову ложку сметани. Все перемішати, додати борошна, знову перемішати і посмажити.
"Їсти потрібно з йогуртом. Можна полити лимоном і додати часник", - додав Клопотенко. Також сир можна вкласти всередину невеликими шматочками під час смаження, щоб той в результаті тягнувся.
"Читаю ваші тексти не стільки заради рецепту, а як же мені імпонує ваш стиль написання, хочеться дочитати кожну букву, ймовірно як і оладки доїсти до останньої крихти!!! Смачні тексти, як і рецепти👍 👍 👍", - написала одна з користувачок мережі.
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