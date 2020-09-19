Переможець українського кулінарного шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розкрив рецепт смачних кабачків

Відомий кухар опублікував рецепт страви у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

"Женя не ділиться їжею. Особливо, якщо це кабачкові оладки з сиром. Навіть не просіть шматочок. Ось візьміть і приготуйте їх самі за моїм рецептом", - написав Клопотенко, зазначивши - оладки виходять настільки смачними, що ні з ким не захочеться ділитися.

Як зазначив кухар, він не думав, що страва зі, здавалося б, простих інгредієнтів вийде настільки смачною

"Хотів все зробити досить класично, але мозок заволав, рука здригнулася, і я випадково кинув в тісто сир, гриби і кукурудзу", - поділився секретом шеф-кухар.

За словами Євгена, гриби додали щільності, кукурудза - хрускоту і солодкості, а сир - смаку.

Інгредієнти (за смаком і на око):

1 невеликий кабачок;

1 яйце;

3-4 ст. л. борошна;

кукурудза (свіжа / консервована / заморожена);

сирі печериці;

петрушка;

тертий сир;

сіль перець;

Приготування:

Потерти кабачок на крупній тертці, додати кукурудзу, печериці, сіль, перець, яйце, дрібно нарізану петрушку, тертий сир (не терти "в кашу"), столову ложку сметани. Все перемішати, додати борошна, знову перемішати і посмажити.

"Їсти потрібно з йогуртом. Можна полити лимоном і додати часник", - додав Клопотенко. Також сир можна вкласти всередину невеликими шматочками під час смаження, щоб той в результаті тягнувся.

"Читаю ваші тексти не стільки заради рецепту, а як же мені імпонує ваш стиль написання, хочеться дочитати кожну букву, ймовірно як і оладки доїсти до останньої крихти!!! Смачні тексти, як і рецепти👍 👍 👍", - написала одна з користувачок мережі.

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