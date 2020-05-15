Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как можно приготовить дома мясо, фрукты и прочее "а-ля барбекю" - так, что пальчики оближешь

Как передает Politeka.net, Клопотенко поделился рецептами в своем микроблоге в Инстаграм. По его словам, эти "барбекюшные блюда" будут вкусными не только на живом огне, но и в духовке - что немаловажно, учитвая изоляцию.

В частности, прославленный кулинар рассказал, как просто приготовить свиной шашлык, куриные крылышки, кальмары и бананы с шоколадом:

"Можно потерять сознание от этой вкуснятины. Берете свиной ошеек, маринуете с орегано, тимьяном, оливковым маслом, лимонным соком, чесноком, чили и луком. Затем нанизываете на бамбуковые шпажки, быстро обжариваете, ставите в духовку на 10-15 минут и наслаждаетесь. Вы сделали шашлыки в маринаде пири-пири.

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Куриные крылышки с апельсином. Это любовь. Смешиваете крылышки с медом, горчицей в зернах, соком и цедрой апельсина и запекайте около 20 минут (идеально на режиме гриля). Будете есть и плакать от счастья, траст ми.

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Кальмары. Просто обжариваете тушки на сковороде гриль с кусочками лимона. Затем солите, посыпаете свежемолотым перцем, поливаете лимонным соком и едите. Это кайф.

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Берете целые бананы, оставляете кожуру, вдоль делаете надрезы, фаршируете шоколадом, готовите. Посыпаете измельченным миндалем и чувствуете вселенскую любовь".

Поклонники кинулись благодарить шеф-повара. Стоит отметить, многие остались в восторге от его бананов с шоколадом.

"Дякую вам за рецепт стейків 👍👍👍👍Таких смачних стейків ми навіть у ресторані не їли"

"Шоколад і банани 🤤☺️ Яка смачнюха 🍌🍫 Их можно есть вечно 😁"

"Одурманюючі рецепти!Нескінченна фантазія і любов,Женя!😍👍🏻"

"Евгений , по Вашему рецепту готовила бананы и на мангале и в духовке.Десерт 💣💣💣"

"Боже! Бананы суууууууупер!♥"

"Спасибо за бананы. Это просто находка"

Напомним, лучшие шеф-повара Гордон Рамзи и Джеймс Оливер рассказали, как идеально сварить рис.

Как сообщала Politeka, шеф-повар Клопотенко раскрыл рецепт до неприличия вкусного риса.

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