Популярна співачка Ані Лорак вразила яскравим видом на архівному знімку

У зірки є своя армія фанатів, які публікують на спеціальних фан-акаунтах в Instagram різні фото знаменитості, в тому числі і архівні. Цього разу на одній з таких сторінок з'явився стильний кадр з Кароліною в чорному бікіні.

На представленому фото зірка виглядала відпочилою, стрункою і вельми щасливою. Архівний кадр був зроблений ще до розлучення зірки зі своїм чоловіком. На відпочинку Кароліна у всю показувала кращі моменти з життя.

"Щасливу людину дуже просто дізнатися. Він немов випромінює ауру спокою і тепла, рухається неквапливо, але скрізь встигає, говорить спокійно, але його всі розуміють. Секрет щасливих людей простий-це відсутність напруги🧘 🏻", - помічено на сторінці Фан-аккаунта Лорак.

Нагадаємо, 15 серпня 2009 року Ані Лорак вийшла заміж за громадянина Туреччини Мурата Налчаджіоглу. Пара прожила в шлюбі без особливих публічних скандалів і довго приховувала свої сварки.

У шлюбі у них народилася дочка Софія, в 2020 році їй виповнилося 9 років. Дівчинка носить прізвище свого батька. Після того, як громадськість дізналася про зради Мурата, що розважається в нічному клубі з дівчатами, Кароліна подала на розлучення. Офіційно розлучення пари було оформлено 31 Січня 2019 року.

Також раніше артистка постала в телеефірі в білому піджаку з зухвалим вирізом, крізь який проглядав чорний топ, і вузьких обтягуючих штанях.

Незважаючи на яскравий макіяж, трохи "опухла" Лорак з підстриженою чубчиком все ж налякала публіку своїм обличчям. Користувачі припустили, що в'януча артистка вдалася до пластики і "уколів краси" в гонитві за молодістю.

"Що з її обличчям" - " що, що боротьба з віком почалася..."; "Вона на себе не схожа"; "Лорак щось з собою зробила, не знаю, як ніби бджоли її покусали) якийсь переборчик"; " Арман кожне святкування біля Кароліни. = ) Жінка вогонь. Ще не 1 чоловіче серце підкорить", - коментують в мережі.

Ані Лорак не поділила "коханця" Лазарєва із зірковою подругою, несподіване фото: "цей день настав».

Ані Лорак не змогла піднятися на сцену без допомоги, кадри конфузу: "навіщо одягати такі підбори?"