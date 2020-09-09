Ани Лорак блеснула в эффектном наряде на светском мероприятии и получила престижную премию

Во вторник, 8 сентября, в Москве прошла церемония вручения 12-й ежегодной премии журнала Moda Topical Style Awards 2020.

На церемонии, которая проходила в банкетном зале «Триумф», присутствовали Ани Лорак, Зара, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, DAVA, супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков и другие.

Певица Ани Лорак выбрали для выхода в свет беспроигрышную классику. Она появилась в светлом брючном костюме с белой майкой и черных босоножках на шпильке. Светлые тона только подчеркнули ее загар после отпуска и пышные формы. Образ Каролина дополнила колье.

Артистку наградили премией «Самая стильная».

Поклонники Лорак очень обрадовались такому известию и засыпали певицу комплиментами.

«Очаровашка», «Очень красиво ❤️❤️❤️❤️», «Elegante», - пишут в Сети.

А вот больше всех эпатировать публику сумел Моргенштерн. Скандальный рэпер вышел на сцену в гламурном женском обличье. Он надел широкополую шляпу, чёрный наряд в пол и элегантную меховую накидку. Дополнили оригинальный образ солнцезащитные очки и висящая на плече небольшая блестящая сумочка от известного бренда на цепочке.

При этом он удостоился награды «Женщина года».

Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».

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