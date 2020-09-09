Ани Лорак блеснула в эффектном наряде на светском мероприятии и получила престижную премию
Во вторник, 8 сентября, в Москве прошла церемония вручения 12-й ежегодной премии журнала Moda Topical Style Awards 2020.
На церемонии, которая проходила в банкетном зале «Триумф», присутствовали Ани Лорак, Зара, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, DAVA, супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков и другие.
Певица Ани Лорак выбрали для выхода в свет беспроигрышную классику. Она появилась в светлом брючном костюме с белой майкой и черных босоножках на шпильке. Светлые тона только подчеркнули ее загар после отпуска и пышные формы. Образ Каролина дополнила колье.
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Артистку наградили премией «Самая стильная».
Поклонники Лорак очень обрадовались такому известию и засыпали певицу комплиментами.
«Очаровашка», «Очень красиво ❤️❤️❤️❤️», «Elegante», - пишут в Сети.
А вот больше всех эпатировать публику сумел Моргенштерн. Скандальный рэпер вышел на сцену в гламурном женском обличье. Он надел широкополую шляпу, чёрный наряд в пол и элегантную меховую накидку. Дополнили оригинальный образ солнцезащитные очки и висящая на плече небольшая блестящая сумочка от известного бренда на цепочке.
При этом он удостоился награды «Женщина года».
Напомним, что Лорак растрогала кадрами с любимым человеком после громкого развода: «Завораживает».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак нарушила покой в соблазнительном лифе: "Просто бомба, крошка".
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