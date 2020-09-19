Популярная певица Ани Лорак впечатлила ярким видом на архивном снимке

У звезды есть своя армия фанатов, которые публикуют на специальных фан-аккаунтах в Инстаграм разные фото знаменитости, в том числе и архивные. В этот раз на одной из таких страниц появился стильный кадр с Каролиной в черном бикини.

На представленном фото звезда выглядела отдохнувшей, стройной и весьма счастливой. Архивный кадр был сделан еще до развода звезды со своим супругом и заявлении о его постоянных изменах жене. На отдыхе Каролина во всю показывала лучшие моменты из жизни.

«Счастливого человека очень просто узнать. Он словно излучает ауру спокойствия и тепла, движется неторопливо, но везде успевает, говорит спокойно, но его все понимают. Секрет счастливых людей прост — это отсутствие напряжения🧘🏻‍», - подмечено на странице фан-аккаунта Лорак.

Напомним, 15 августа 2009 года Ани Лорак вышла замуж за гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу. Пара прожила в браке без особых публичных скандалов и долго скрывала свои размолвки.

В браке у них родилась дочь София, в 2020 году ей исполнилось 9 лет. Девочка носит фамилию своего отца. После того, как общественность узнала об изменах Мурата, развлекающегося в ночном клубе с девушками, Каролина подала на развод. Официально развод пары был оформлен 31 января 2019 года.

Также ранее артистка предстала в телеэфире в белом пиджаке с вызывающим вырезом, сквозь который проглядывал черный топ, и узких обтягивающих штанах.

Несмотря на яркий макияж, немного "опухшая" Лорак с подстриженной челкой все же напугала публику своим лицом. Пользователи предположили, что увядающая артистка прибегнула к пластике и "уколам красоты" в погоне за молодостью.

"Что с ее лицом" - "Что, что борьба с возрастом началась..."; "Она на себя не похожая"; "Лорак что-то с собой сделала, не знаю, как будто пчёлы её покусали) какой-то переборчик"; " Арман каждое празднование возле Каролины. =) Женщина огонь. Ещё не 1 мужское сердце покорит", - комментируют в сети.

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