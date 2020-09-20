Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл поділилася цікавим фото зі свого відпочинку

Зірка нещодавно відпочивала в компанії друзів на узбережжі й досі балує своїх шанувальників фото в купальниках, повідомляє Politeka.net.

Так, Келлі опублікувала знімок, на якому позує в компанії свого друга, стиліста Мартіна-Крістофера Харпера.

Зірка одягла темний купальник з пікантним вирізом посередині. Спокусливі форми підстрибнули у вузькому купальнику. Друг обійняв дівчину зі спини.

Келлі широко посміхалася. Вона виглядала чудово, підкресливши розріз очей чорною підводкою. Волосся зірки було мокрим, ймовірно, після недавнього купання.

"З Днем Народження... вчора. Люблю тебе", - написала модель.

За дев'ять годин пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато лайків і коментарів.

Користувачі мережі приєдналися до привітань і написали зірці багато компліментів.

"Ось це красуня!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала в купальнику, верх якого обтягнув і підкреслив пишний бюст. Тканина натягнулася на апетитних формах, піднявши їх вгору. Груди "налилася" в настільки відвертому купальнику і виглядали дуже спокусливо.

Красуня була також в плавках на кокетливих зав'язочках.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл постала в мокрому бікіні спиною на камеру, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. При цьому красуня не забуває ефектно поглядати в кадр, що привело в захват її шанувальників.

"Ось це ти красива! Яскравіше заходу", "розкішний вигляд","захід, що треба", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс:"шикарна дитинко".

Як повідомляла Politeka, волога Келлі Гейл з Victoria's Secret в міні-бікіні вразила нескінченними ногами.

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.