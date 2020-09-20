Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл поделилась интересным фото со своего отдыха
Звезда недавно отдыхала в компании друзей на побережье и до сих пор балует своих поклонников фото в купальниках, сообщает Politeka.net.
Так, Келли опубликовала снимок, на котором позирует в компании своего друга, стилиста Мартина-Кристофера Харпера.
Звезда надела темный купальник с пикантным вырезом посередине. Соблазнительные формы подпрыгнули в узком купальнике. Друг обнял девушку со спины.
Келли широко улыбалась. Она выглядела великолепно, подчеркнув разрез глаз черной подводкой. Волосы звезды были мокрыми, вероятно, после недавнего купания.
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"С Днем Рождения... вчера. Люблю тебя", - написала модель.
За девять часов пост собрал почти 30 тысяч лайков и много лайков и комментариев.
Пользователи сети присоединились к поздравлениям и написали звезде много комплиментов.
"Вот это красотка!", - написал один из поклонников.
Напомним, Келли Гейл позировала в купальнике, верх которого обтянул и подчеркнул пышный бюст. Ткань натянулась на аппетитных формах, приподняв их вверх. Грудь "налилась" в столь откровенном купальнике и выглядела очень соблазнительно.
Красотка была также в плавках на кокетливых завязочках.
Ранее мы писали, что Келли Гейл предстала в мокром бикини спиной на камеру, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. При этом красотка не забывает эффектно поглядывать в кадр, что привело в восторг ее поклонников.
Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и тут же сравнили ее с закатом солнца, сказав, что модель намного ярче и красивее.
Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру
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