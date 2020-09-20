Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл поделилась интересным фото со своего отдыха

Звезда недавно отдыхала в компании друзей на побережье и до сих пор балует своих поклонников фото в купальниках, сообщает Politeka.net.

Так, Келли опубликовала снимок, на котором позирует в компании своего друга, стилиста Мартина-Кристофера Харпера.

Звезда надела темный купальник с пикантным вырезом посередине. Соблазнительные формы подпрыгнули в узком купальнике. Друг обнял девушку со спины.

Келли широко улыбалась. Она выглядела великолепно, подчеркнув разрез глаз черной подводкой. Волосы звезды были мокрыми, вероятно, после недавнего купания.

"С Днем Рождения... вчера. Люблю тебя", - написала модель.

За девять часов пост собрал почти 30 тысяч лайков и много лайков и комментариев.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и написали звезде много комплиментов.

"Вот это красотка!", - написал один из поклонников.

Напомним, Келли Гейл позировала в купальнике, верх которого обтянул и подчеркнул пышный бюст. Ткань натянулась на аппетитных формах, приподняв их вверх. Грудь "налилась" в столь откровенном купальнике и выглядела очень соблазнительно.

Красотка была также в плавках на кокетливых завязочках.

Ранее мы писали, что Келли Гейл предстала в мокром бикини спиной на камеру, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. При этом красотка не забывает эффектно поглядывать в кадр, что привело в восторг ее поклонников.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и тут же сравнили ее с закатом солнца, сказав, что модель намного ярче и красивее.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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