Бывший ангел нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл сверкнула идеальными изгибами в фотосессии без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, знаменитость позирует спиной на камеру, демонстрируя роскошный вид без белья. Пикантные места знаменитость решила прикрыть рукой, однако, несмотря на это, в кадр попало лишнее.

«Зачем ты руки туда подняла? Это было лишнее», «королевский взгляд», «какой роскошный вид!», «загляденье просто», «божественные изгибы», «это так мило и сексуально», «мило! Очень мило», — пишут они.

Уточним, что саму фотографию Гейл решила никак не подписывать.

До этого сообщалось, что модель, экс-ангел бренда нижнего белья Victoria’s Secret Келли Гейл показала, где отдыхает.

Звезда активно ведет свою страницу в Инстаграм, где делится профессиональными кадрами и фото со своей обычной жизни.

На одном из последних снимков модель предстала в крохотном бикини на отдыхе в Калифорнии. Модель позировала возле голубого озера, выставив вперед стройную ножку.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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