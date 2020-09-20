Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) пограла принадами в білизні 

Відома модель, яка володіє шикарною фігурою нерідко публікує відверті знімки у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Так, Кассандра з'явилася в білизні ніжно-блакитного кольору, бретельки якого спустила для додачі знімку пікантності. 

Модель ледь втримала свої великі достоїнства у відвертій білизні, грудям явно було тісно, а спущені бретельки дали трохи свободи.

В іншому кадрі розпущена брюнетка підняла маєчку, блиснувши тонкою талією і пружним животиком. 

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Трусики на найтонших бретельках виглядали просто неймовірно, тримаючись на пишних стегнах красуні.

Сьєнега розпустила довге волосся і пильно дивилася в камеру. 

На третьому фото модель і зовсім вирішила зірвати з себе маєчку, демонструючи пружні сідниці. Зірка посміхалася, дивлячись в камеру через плече. При цьому вона показала красиві груди, але не засвітивши інтимного. 

За три години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів. 

"Проведіть пальцем по екрану, щоб побачити дику фею в саду️️", - написала зірка. 

Користувачі мережі подякували моделі за настільки спекотні знімки і написали їй теплі слова. 

"Як справи, крихітко?", - поцікавився один з шанувальників.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега блиснула апетитними формами, які навряд чи утримували крихітні смужки тканини. Маленькі трусики також виглядали досить пікантно і складалося враження, що нічого не прикривають. 

Тонкі лямки натягнулися між грудьми, а також вп'ялися в шкіру на потилиці.

У такому вигляді вона з'явилася для гарячої фотосесії. 

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