Известная модель Кассандра Сьенега, которая снимается для "Playboy", показала себя практически обнаженной

Как пишет Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка была полностью голой, а ее интимные места были прикрыты тонкими веревочками. Чтобы обойти цензуру соцсети Кассандра дорисовала небольшие клаптики ткани, чтобы прикрыть самое интимное. Образ горячая модель дополнила ковбойской шляпой.

За полдня пост красотки собрал более 9 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Особенно бурно реагировали мужчины, которые составляют основную часть подписчиков Кассандры.

«Совершенство», «Люблю этот костюм», «Безупречная девушка», «Очень красиво в этой шляпе, мне нужен холодный душ», «Великолепно, как обычно», «Богиня», «Слишком жарко», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Кассандра Сьенега не стесняется фотографироваться голой. Она давно снимается для мужских журналов и даже построила себе на этом карьеру. У модели идеальное тело – тонкая талия, выдающиеся бедра и пышная упругая грудь.

Ранее мы писали, что Кассандра подчеркнула свою фигуру удивительным платьем. Красотка надела обтягивающий костюм, сделав акцент на своих широких бедрах.

Напомним, что Кассандра Сьенега в бикини из веревочек засветила "наливные персики": "Да, детка".

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги, показав сладкие места в прозрачном белье: «Настоящая богиня».

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из «Playboy» сняла штаны посреди улицы, вид впечатляет: «Суперзвезда».