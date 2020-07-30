Популярная модель Кассандра Сьенега, которая снимается для "Playboy", впечатлила невероятно откровенным нарядом

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм девушка поделилась свежими фото, на которых предстала в очень откровенном кружевном боди. Красотка поместила свои «бидончики» в смелый наряд, который практически ничего не скрыл. Через ткань просматривались все самые сладкие места модели. Впрочем, она этого и добивалось. Как известно, Кассандра часто жалуется на цензуру в Инстаграм, которая не позволяет публиковать полностью обнаженное тело.

«Она яркий луч солнца», - подписано фото.

За несколько часов пост модели собрал более 17 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Абсолютно великолепная красота», «Я так влюблён, иди ко мне, поиграем на рассвете, моя черноглазая», «Идеальная девушка», «Она настоящая богиня безупречной красоты с горячим дымным телом и красивыми близняшками», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега устроила настоящее шоу на роликах. Модель была одета в обтягивающий костюм телесного цвета, который с трудом вместил пышные прелести красотки. Она каталась на роликах, снимая штаны на ходу. Модель засветила свой «персик», предложив администрации Инстаграма его поцеловать.

Напомним, что Кассандра Сьенега нырнула в бассейн в прозрачном боди: "Мокрая и горячая".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из «Playboy» сняла штаны посреди улицы, вид впечатляет: «Суперзвезда».

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега сбросила одежду, устроив шоу для взрослых: «Это на грани».