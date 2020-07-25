Известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX), которая снимается для журнала "Playboy", сверкнула «пятой точкой» прямо на улице

Как передает Politeka.net, модель каталась на роликах в красивом обтягивающем костюме. Красотка прекрасно управлялась с роликами, но когда приближалась к камере, устроила дерзкую выходку. Модель повернулась спиной к камере и сняла штаны, оголив свои прелести в стрингах. Это действие выглядело очень впечатляюще.

«Инстаграм может поцеловать меня в «персик», - подписала звезда видео, намекая на то, что ее откровенные видео соцсеть блокирует.

За шесть часов видео посмотрели более 60 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ух какой невероятно красивый вид», «Великолепные коньки!», «Хаха, ты им скажи», «Хаха, детка, ты выглядишь великолепно!», «Ух ты, удивительная фигура», «Вот это да! Ты настоящая Суперзвезда, детка... забудь об Instagram... Я очень хочу поцеловать эту прелестную красотку с самого первого дня», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега похвасталась роскошными формами в кружевном лифе. Женщина сфотографировала себя крупным планом, чем заставила своих поклонников краснеть. Свои пухлые губы красотка выделила розовым блеском, что сделало фото еще пикантнее.

Напомним, что Кассандра Сьенега в прозрачном белье показала наслаждение: "Королева искушения".

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега сбросила одежду, устроив шоу для взрослых: «Это на грани».

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега в бикини из веревочек засветила "наливные персики": "Да, детка".