Курси долара і євро вирішили добити українців, новий прогноз НБУ: які цифри будуть в обмінниках

Національний банк опублікував нові курси валют на сьогодні, 19 вересня. Нацбанк на 19 вересня встановив курс долара на позначці в 28,17 грн/$.

Що стосується курсу євро, то він також почне сьогоднішній день зі стрибка в ціні. На відміну від долара, гривня ослабла до європейської валюти на 18 копійок.

Таким чином, НБУ встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: $100 – 2817,18 (18 вересня – 2811,27) 100 EUR – 3334,56 (18 вересня-3317,44).

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Українські чиновники вирішили попередити громадян про те, що середній розмір субсидії побільшав.



Так, за словами чиновників, середній розмір субсидії збільшився на 8,9%, у порівнянні з липнем цього року. Зараз розмір допомоги становить 279,8 грн (раніше показник був на рівні 256,73 грн).

Найбільше допомоги від держави отримують жителі Києва-трохи понад 488 гривень. Найменший показник у Закарпатській області-трохи менше ніж 150 грн.

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Стало відомо, які українські міста потрапили в оновлену червону зону

Цей розподіл набуде чинності з 21 вересня і діятиме впродовж наступних двох тижнів. Так, до червоної зони потрапили Чоп, Бережани, Салават, Канів, Ніжин, а також деякі райони Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Чернігівської областей. Що стосується столиці України, то Київ залишився в помаранчевій зоні. Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ, в яких місцеві жителі бунтували проти посилення карантину, також віднесли до помаранчевої зони. Зеленський видав плани з порятунку безвізу для України, з'явилася заява: "По-іншому не може бути" Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що Україна може втратити безвіз.

Крім того, під час візиту на Івано-Франківщину президент відповів на запитання журналістів про можливе скасування для України безвізового режиму з ЄС.

"Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія дуже уважно працювала, щоб вона прозоро працювала і прозоро обирала професійного майбутнього керівника САП. Я повністю поділяю їхню думку, повністю їх підтримую, вважаю, що по-іншому не може бути", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, долар різко пішов у відрив, НБУ добив українців новим курсом валют.

Як повідомляла Politeka, інспекція регіонів України вилізла Зеленському боком.

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.