Курсы доллара и евро решили добить украинцев, новый прогноз НБУ: какие цифры будут в обменниках

Национальный банк опубликовал новые курсы валют на сегодня, 19 сентября. Нацбанк на 19 сентября установил курс доллара на отметке в 28,17 грн/$.

Что касается курса евро, то он также начнет сегодняшний день со скачка в цене. В отличии от доллара, гривна ослабла к европейской валюте на 18 копеек.

Таким образом, НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: $100 – 2817,18 (18 сентября – 2811,27) 100 EUR – 3334,56 (18 сентября – 3317,44).

Украинцы массово рванули за субсидиями, размер выплат повысили: что нужно знать и сколько денег можно получить.

Украинские чиновники решили предупредить граждан о том, что средний размер субсидии увеличился.

Так, по словам чиновников, средний размер субсидии увеличился на 8,9%, по сравнению с июлем этого года. Сейчас размер помощи составляет 279,8 грн (раньше показатель был на уровне 256,73 грн).

Больше всего помощи от государства получают жители Киева – чуть больше 488 гривен. Наиболее маленький показатель в Закарпатской области – чуть меньше 150 грн.

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Стало известно, какие украинские города попали в обновленную красную зону.

Это распределение вступит в силу с 21 сентября и будет действовать в течение следующих двух недель. Так, в красную зону попали Чоп, Бережаны, Салават, Канев, Нежин, а также некоторые районы Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Черниговской областей. Что касается столицы Украины, то Киев остался в оранжевой зоне. Тернополь, Черновцы и Ивано-Франковск, в которых местные жители бунтовали против ужесточения карантина, также отнесли к оранжевой зоне. Зеленский выдал планы по спасению безвиза для Украины, появилось заявление: "По-другому не может быть" Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что Украина может потерять безвиз. Кроме того, во время визита на Ивано-Франковщину президент ответил на вопрос журналистов о возможной отмене для Украины безвизового режима с ЕС и рассказал, как будут его спасать. "Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы она прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнение, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", – сказал Зеленский. Напомним, доллар резко ушел в отрыв, НБУ добил украинцев новым курсом валют.

Как сообщала Politeka, инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.