Курси долара і євро підготували українцям черговий "сюрприз"

Про це пише Politeka.net.

Так, Національний банк опублікував нові курси валют на сьогодні, 19 вересня.

Згідно з даними, які були опубліковані на офіційному порталі держрегулятора, курс долара почне торги зі стрибка в 6 копійок в порівнянні з попереднім днем.

Нацбанк на 19 вересня встановив курс долара на позначці в 28,17 грн/$.

Що стосується курсу євро, то він також почне сьогоднішній день зі стрибка в ціні. На відміну від долара, гривня ослабла до європейської валюти на 18 копійок.

Таким чином, НБУ встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: $100 – 2817,18 (18 вересня – 2811,27) 100 EUR – 3334,56 (18 вересня-3317,44)

Раніше ми попереджали про черговий обвал гривні по відношенню до американського долара.

Як розповідав аналітик Максим Пархоменко, різкий стрибок курсу долара минулого тижня - не межа, і гривня продовжить знецінюватися і на поточному тижні.

"Якщо долар зможе пройти цей рівень і вирости вище 28,15 на ринку, почнуть рости девальваційні очікування, що буде змушувати багатьох притримувати свої долари, а це буде штовхати курс далі вгору. У парі з євро у гривні аналогічні позиції. Минулого тижня ми переступили позначку в 33 грн/євро. На даний момент національна валюта зберігає потенціал зниження до 33,50 гривень за євро", – озвучував експерт раніше свій сумний прогноз по курсам долара і євро.

Нагадавши, долар різко пішов у відрив, НБУ добив українців новим курсом валют

Як повідомляла Politeka, курс долара рвонув вгору і це ще не межа, коли очікувати краху валюти

Також Politeka писала, що Долар не зупинити, новий курс здивує українців цього тижня: "до 33,5 гривень..."