Хто потрапить під удар

Стало відомо, які українські міста потрапили в оновлену червону зону

Про це у своєму особистому Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов, передає Politeka.net.

Так, сьогодні, 18 вересня, під час засідання Держкомісії з питань ТБ і НС були затверджені нові обмеження в рамках адаптивного карантину.

За словами Олега Немчинова, за рішенням Державної комісії в Україні оновили розподіл на карантинні зони.

Цей розподіл набуде чинності з 21 вересня і діятиме впродовж наступних двох тижнів. Так, до червоної зони потрапили Чоп, Бережани, Салават, Канів, Ніжин, а також деякі райони Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Чернігівської областей.

Що стосується столиці України, то Київ залишився в помаранчевій зоні. Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ, в яких місцеві жителі бунтували проти посилення карантину, також віднесли до помаранчевої зони.

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За словами голови МОЗ Максима Степанова, рішення про закриття навчальних закладів виноситимуть державна і регіональна комісії.

"У зеленій, жовтій і помаранчевій зонах карантину школи якщо 50 відсотків класів (груп в дитсадках, - Ред.) в конкретній школі пішли на самоізоляцію, то закривається весь навчальний заклад", – озвучив Степанов нові нюанси.

Степанов запевнив, що нові правила зонування не збільшать і не зменшать кількість регіонів в зонах, так як не змінилися самі критерії поділу.

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