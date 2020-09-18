Українські чиновники вирішили попередити громадян про те, що середній розмір субсидії побільшав
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.
Так, за словами чиновників, середній розмір субсидії збільшився на 8,9%, у порівнянні з липнем цього року. Зараз розмір допомоги становить 279,8 грн (раніше показник був на рівні 256,73 грн).
Найбільше допомоги від держави отримують жителі Києва-трохи понад 488 гривень. Найменший показник у Закарпатській області-трохи менше ніж 150 грн.
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Крім цього, в Кабміні розповіли, що всього на допомогу з оплати комуналки планується виділити трохи більш як 417 мільйонів гривень. З них 11,7 млн були видані українцям у безготівковій формі.
Всього допомогу від держави, станом на серпень цього року, отримали 2,946 млн громадян
До цього ми писали про зміну порядку нарахування субсидії, які повинні набрати чинності з першого жовтня цього року.
Так, стосовно повернення "зайвих" субсидій, то в проекті прописана наступна схема: якщо Мінсоцполітики виявить, що комусь нарахована занадто велику компенсацію, його внесуть до "чорного списку", який передадуть в Ощадбанк. Той, своєю чергою, заблокує операції по карті й поверне переплату на казначейський рахунок Мінсоцполітики.
Нагадаємо, що українці можуть позбутися виплат через своїх сусідів, деталі жорсткого рішення: "скасувати субсидію..."
Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців.
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