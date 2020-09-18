Цифри говорять самі за себе

Українські чиновники вирішили попередити громадян про те, що середній розмір субсидії побільшав

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

Так, за словами чиновників, середній розмір субсидії збільшився на 8,9%, у порівнянні з липнем цього року. Зараз розмір допомоги становить 279,8 грн (раніше показник був на рівні 256,73 грн).

Найбільше допомоги від держави отримують жителі Києва-трохи понад 488 гривень. Найменший показник у Закарпатській області-трохи менше ніж 150 грн.

Крім цього, в Кабміні розповіли, що всього на допомогу з оплати комуналки планується виділити трохи більш як 417 мільйонів гривень. З них 11,7 млн були видані українцям у безготівковій формі.

Всього допомогу від держави, станом на серпень цього року, отримали 2,946 млн громадян

До цього ми писали про зміну порядку нарахування субсидії, які повинні набрати чинності з першого жовтня цього року.

Так, стосовно повернення "зайвих" субсидій, то в проекті прописана наступна схема: якщо Мінсоцполітики виявить, що комусь нарахована занадто велику компенсацію, його внесуть до "чорного списку", який передадуть в Ощадбанк. Той, своєю чергою, заблокує операції по карті й поверне переплату на казначейський рахунок Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що українці можуть позбутися виплат через своїх сусідів, деталі жорсткого рішення: "скасувати субсидію..."

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців.

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