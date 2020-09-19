Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова осоромилася кадрами з "хмільних" гулянь
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Люблю Микиту! Ми за істину! Слава нам-любові Богам!» - йдеться в повідомленні.
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На опублікованих кадрах видно, що Волочкова після вживання спиртного просить у Джигурди привезти їй пристрій для «дорослих» утіх, проте потім різко передумує і просить «аленький цветочек». Побачене справило ефектно бомби серед користувачів мережі, які поспішили дорікнути знаменитість в негідній поведінці.
«Ох, чекає Настю групову*а», «Ой Анастасія, ви співаєтеся (( ️ ️ «, «дивись, настюха, майно не перепиши на Джигурду в угарі п'яному», «Настя ... дна.... Господи, як ви опустилися», «п'яна, лика не в'яже», «Паніна не вистачає», « та ух, це дно. Вульгарний гумор. Думала, ви розумніші», - пишуть вони.
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Серія фотографій з улюбленого місця зірки з'явилася на фан-сторінці балерини в Instagram. Волочкова була повністю голою. Вона позувала в різних позах, прикриваючись банним віником. Не обійшлося без традиційного шпагату артистки.
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