Українська модель Олександра Кучеренко, яка є дружиною телеведучого Дмитра Комарова, захопила фігурою в міні-сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку телеканалу ICTV на YouTube.

Так, на опублікованих кадрах Кучеренко позує в зеленій міні-сукні, яка ефектно підкреслює її розкішну фігуру. Доповнити образ модель вирішила за допомогою красивого макіяжу, елегантних годинників і практично невидимого взуття.

Уточнимо, що користувачі Мережі активно лайкали відеоролик із зіркою, хоча і не наважилися його коментувати.

До цього ми розповідали, що дружина телеведучого Дмитра Комарова, українська модель Олександра Кучеренка, зачарувала новим образом

У себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з нової зйомки. Олександра, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2016», постала в розкішній сукні з двома спідницями. Образ красуня доповнила солом'яним капелюшком.

На одному з фото модель сиділа на фонтані, задерши плаття і виставивши напоказ свої стрункі довгі ніжки. Олександра звела з розуму шанувальників, адже цей кадр вийшов неймовірно ніжним і одночасно пристрасним. Також модель показала себе крупним планом.

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