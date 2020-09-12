Жена телеведущего Дмитрия Комарова, украинская модель Александра Кучеренко, очаровала новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с новой съемки. Александра, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2016», предстала в роскошном платье с двумя юбками. Образ красотка дополнила соломенной шляпкой.

На одном из фото модель сидела на фонтане, задрав платье и выставив напоказ свои стройные длинные ножки. Александра свела с ума поклонников, ведь этот кадр получился невероятно нежным и одновременно страстным. Также модель показала себя крупным планом.

«Ловя последние лучики лета 2020..)) Самых солнечных выходных вам, друзья!», - подписала фото красотка.

За 40 минут пост Кучеренко собрал более 2,5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красиво», «Красавица», «Вы тут похожи на Иви из легендарной "Мумии". Класс», «Вы прекрасны», «Солнечных выходных вам», «Божье творение», «Какая красотка», «Ну очень красивая Димина супруга», «Здравствуйте Александра очень рада вас видеть», - пишут пользователи сети.

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