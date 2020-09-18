Украинская модель Александра Кучеренко, которая является женой телеведущего Дмитрия Комарова, восхитила фигурой в мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу телеканала ICTV на YouTube.

Так, на опубликованных кадрах Кучеренко позирует в зеленом мини-платье, которое эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. Дополнить образ модель решила при помощи красивого макияжа, элегантных часов и практически невидимой обуви.

Уточним, что пользователи сети активно лайкали видеоролик со звездой, хотя и не решились его комментировать.

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У себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с новой съемки. Александра, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2016», предстала в роскошном платье с двумя юбками. Образ красотка дополнила соломенной шляпкой.

На одном из фото модель сидела на фонтане, задрав платье и выставив напоказ свои стройные длинные ножки. Александра свела с ума поклонников, ведь этот кадр получился невероятно нежным и одновременно страстным. Также модель показала себя крупным планом.

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