Ведущий популярной украинской программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров рассказал о том, как стал свидетелем страшной аварии

Комаров поделился кадрами ЧП на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Авария произошла 1 сентября на мосту через реку Черный Черемош, соединяющий Верховину и несколько сел Ивано-Франковской области. Как рассказал в своем посте Комаров мост был построен еще в начале прошлого века, причем все кроме несущих конструкций было из дерева.

«Люди периодически восстанавливают мост своими силами, поддерживают его в рабочем состоянии, потому что это единственный способ переехать через реку для большого транспорта (автобусы, грузовики). Сегодня он не выдержал, когда через него проезжал «Камаз». Деревянная часть моста не выдержала и провалилась. Повезло, что машина не упала с моста», - рассказал ведущий.

Он подчеркнул, что хочет обратить внимание на это происшествия, так как мост имеет большое значение для местных жителей.

Поклонники Комарова тут же принялись комментировать его пост.

«Вы огромный молодец, что освещаете подобные проблемы», «Провалился камаз, который вывозил лес в Европу?», «Скорее бы навели порядок в этом невероятно красивом и дружелюбном регионе!», «Президенту сразу в личку кидайте, пусть делом займётся полезным для людей, хоть толк от него будет», «Вы Дмитрий очень хороший человек и очень классный патриот думаю скоро будет и здесь очень хорошо и люди не будут переживать и все будет хорошо», - пишут люди.

Напомним, Дмитрий Комаров и его молодая жена похвастались отдыхом «с огоньком», яркие кадры.

Как сообщала Politeka, Комаров ошеломил архивными фото зеленого и оранжевого: такими Зеленского и Порошенко не видели.

Также Politeka писала, что красотка-жена Дмитрия Комарова пленила изгибами в роскошной вышиванке.