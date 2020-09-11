Появились новые подробности пополнения в семье шоумена Дмитрия Комарова

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, появление первенца ожидает сестра Дмитрия Комарова Ангелина.

Родная сестра популярного шоумена и ведущего "Мира наизнанку" пока не раскрывает, кого они с мужем ждут, но продолжает расказывать поклонникам подробности своей беременности.

Так, Ангелина Комарова опубликовала в своем личном Instagram подборку новых снимков, где она позирует с разными продуктами, которые заранее купила в супермаркете.

"По дороге домой я заехала в Макдональдс, попросила пустые пакеты и стаканы... Оказывается, так просто они их не дают: пришлось купить фанту и нагетсы... Больше часа я раскладывала продукты в холодильнике и по чуть-чуть подъедала... Единственное, что не "дожило" до съёмки, это еда из Мака", - признается беременная сестра Дмитрия Комарова.

Девушка также рассказала, что не отпустила фотографа с пустыми руками, но купленным в супермаркете арбузом она ни с кем не поделилась.

"После съёмки фотограф уехала от меня с двумя огромными дынями, а соседям в десять часов вечера я принесла в качестве гостинца большой пакет со свежим хлебом. Арбузы никому не отдала - я жить без них не могу в этом сезоне", - резюмировала она в своем Instagram и призвала фанатов делиться своими интересными историями, связанными с беременностью.

"Поздравляю, одна из моих мечтаний стать мамой, молись за меня", "Прикольно ты придумала фотосессию! А я в своё время набрала 10 кг, за весь период беременности", "Я поправилась на 12 кг. Скорее всего это как раз вес животика, так как по себе я не вижу что я поправилась", "Как по мне, то ты самая красивая беременная в мире", "Когда ходила беременной не могла и дня обойтись без граната. Муж подшучивал что маленький террорист растет", "Очень нежная и красивая фотосессия", "Ангелина, Вы божественно привлекательны. Мне во время второй беременности хотелось суши, ела их с большущим удовольствием", - рассказали фанаты в комментариях.

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