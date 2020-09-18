Колишній ангел Victoria's Secret Келлі Гейл посвітила бездоганною фігурою, вбравшись в крихітне бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Захід", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Келлі Гейл позує в мокрому бікіні спиною на камеру, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. При цьому красуня не забуває ефектно поглядати в кадр, що привело в захват її шанувальників.

«Ось це ти красива! Яскравіше заходу», «розкішний вигляд», «захід що треба», «Ти богиня», «розкішна фігура, просто космос», «це привид, або ти дійсно настільки красива», «дуже класно виглядаєш», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома модель Келлі Гейл показала свою витончену фігуру в досить сміливому образі.

Келлі позувала спиною до камери, знімаючи футболку на вулиці. Під одягом не виявилося нижньої білизни, про що свідчить Гола рівна спинка.

"Розпусниця" злегка вигнулася, при цьому її сідниці трохи виставилися в камеру. Модель натягнула на себе крихітні мереживні трусики. Завдяки формі бікіні, можна було вдосталь намилуватися красивими пружними сідницями знаменитості.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс:"шикарна дитинко".

Як повідомляла Politeka, волога Келлі Гейл з Victoria's Secret в міні-бікіні вразила нескінченними ногами.

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.