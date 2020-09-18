Бывший ангел Victoria’s Secret Келли Гейл посветила безупречной фигурой, нарядившись в крохотное бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Закат», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Келли Гейл позирует в мокром бикини спиной на камеру, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. При этом красотка не забывает эффектно поглядывать в кадр, что привело в восторг ее поклонников.

«Вот это ты красивая! Ярче заката», «роскошный вид», «закат что надо», «ты богиня», «роскошная фигура, просто космос», «это призрак, или ты действительно настолько красива», «очень классно выглядишь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная модель Келли Гейл показала свою точеную фигуру в довольно смелом образе.

Келли позировала спиной к камере, снимая футболку на улице. Под одеждой не оказалось нижнего белья, о чем свидетельствует голая ровная спинка.

"Распутница" слегка выгнулась, при этом ее ягодицы немного выставились в камеру. Модель натянула на себя крохотные кружевные трусики. Благодаря форме бикини, можно было вдоволь налюбоваться красивыми упругими ягодицами знаменитости.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.