Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл показала свою точеную фигуру в довольно смелом образе

Звезда разместила в своем Инстаграм горячее черно-белое фото, сообщает Politeka.net.

Келли позировала спиной к камере, снимая футболку на улице. Под одеждой не оказалось нижнего белья, о чем свидетельствует голая ровная спинка.

"Распутница" слегка выгнулась, при этом ее ягодицы немного выставились в камеру. Модель натянула на себя крохотные кружевные трусики. Благодаря форме бикини, можно было вдоволь налюбоваться красивыми упругими ягодицами знаменитости.

Стоит отметить, что волосы Келли были волнистыми и влажными, видимо, после купания.

"На выходные", - написала звезда.

За девять часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети хорошо оценили столь жаркое фото. Люди писали комплименты не только работе фотографа, но и замечательной фигуре Келли.

Напомним, Келли Гейл выбрала черный купальник с пикантным вырезом посередине лифчика. Тонкая ткань верха купальника обтянула шикарную грудь, а бретельки сильно натянулись на плечах.

Указанный разрез придавал образу смелости, ведь грудь едва ли не выпрыгивала из него. Также нельзя не заметить шикарный пресс и стройные ножки.

Ранее мы писали, что Келли Гейл надела мини-бикини, которое, можно сказать, увеличило небольшую грудь. Лифчик обтянул прелести и, складывалось впечатление, сдавил. Формы приподнялись и напряглись.

Тонкие линии ткани оплели стройную фигуру и придали пикантности чарующему образу.

Напомним, Келли Гейл из Victoria's Secret нарядилась в экстремальное мини для игры в теннис: "Шикарная детка".

Как сообщала Politeka, влажная Келли Гейл из Victoria's Secret в мини-бикини поразила бесконечными ногами.

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria's Secret в прозрачном бикини показала самое сокровенное.