Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар після скандалу з телеведучою Олею Фреймут розпихувалася, заговоривши про свою долю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Хто знає мене дуже близько і довго, чули, що мені ніколи нічого в цьому житті не давалося легко.... Яскравий тому приклад: стан, в якому я отримала Київське державне хореографічне училище", - йдеться в повідомленні.

Тому, стверджує Кухар, їй буквально "судилося" добиратися до дна, після чого вона кардинально все змінює.

"Але, напевно, так вже мені судилося, тільки торкнувшись дна - я знаходжу крила...А найважливіше, що поруч зі мною мої вірні друзі й невидимі, але такі важливі ангели-хранителі!» - йдеться в тексті повідомлення.

На опублікованих кадрах Кухар позує в чорній сукні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Катя, у вас все вийде!«, "чудова», «зірка», «захоплююся Вами, Ви приклад дуже вихованої, розумної жінки, яка трудиться і результати праці звичайно ж видно у всьому», "дуже красива", - пишуть вони.

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