38-летняя украинская телеведущая, звезда "Ревизора" Ольга Фреймут высказалась после скандала, вспыхнувшего во время последнего эфира танцевального проекта

Как передает Politeka.net, Фреймут опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео выступления на паркете "Танців з зірками" и откровенно созналась, как "тяжело далось" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Ольга вместе со своим партнером Ильей Пандзиной станцевали самбу. Пара подверглась жесткой критике со стороны одной из судей - примы-балерины Екатерины Кухар. Именно с последней у Фреймут произошла перепалка. Телеведущая посоветовала балерине "сходить в церковь и покаяться", вместо того, чтобы судить.

"Самба. Далась тяжело. Вместе с @ilyapadzina и хореографом @ganna_palamarchuk работали над этим танцем 47 часов - 7 дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться нашей паре от шоу, чтобы не позориться. В пятницу узор сложился. В эфире из-за шока я станцевала только какой-то эскиз от задуманного. Хороший урок: впредь не позволять страхам парализовать и пленить мечту", - поделилась своими эмоциями звезда.

Пользователи поддержали Ольгу в комментариях:

"Круто дали Кухар відпір 👍"

"учитывая что учили всего 7 дней получилось очень достойно!"

"Вы молодец ! Но как же все таки бросается в глаза , когда человек не занимался танцами ..."

"Классно👍 "Приму" поставили на место👏👏👏...или это сценарий такой....?"

"Все було прекрасно!!!❤️ Ще пару ефірів - і не буде паралізовувати!💪🏻 Ви умнічка, не професійна ж танцівниця врешті-решт!🔥"

"Круто ,як за 7 днів вивчено!!!Та ще й після хвороби!!Оля,ви молодець!!!❤️❤️❤️"

"А мені сподобалось! Цікава пара, з запалом.🔥🔥 Люблю таких. Видно, що Оля дуже старається, Ілля шикарний ❤️ Ви ще всіх здивуєте, успіхів👍"

"Очень понравился Ваш ответ Кухар....Сильно"

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