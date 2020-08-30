Ведущая Ольга Фреймут, которая недавно сообщила о болезни, похвасталась нежными отношениями с Ильей Падзиной, своим партнером на шоу "Танці з зірками".
Она опубликовала фото с украинским хореографом на своей странице в социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net. Новый сезон главного танцевального шоу выйдет совсем скоро, и телеведущая использовала эту возможность, чтобы оценить заслуги своего учителя.
Стоит отметить, что Ольга Фреймут не сможет участвовать в проекте, ведь подхватила так называемый китайский вирус. Сейчас она проходит лечение в самоизоляции и вряд ли сможет присоединиться к другим танцорам в будущем.
"Через несколько часов первый эфир @tanci1plus1. Прежде, чем все начнется, хочу поблагодарить моего @ilyapadzina, что все вызовы преодолеваем вместе, за твою гениальность. Желаем коллегам радостной атмосферы на паркете и незабываемого вечера. Мы рядом", - подписала Оля Фреймут и добавила, что фото сделано еще в июле этого года.
Курс доллара поразит украинцев, что изменится с 1 сентября: "После повышения минимальной зарплаты..."
"Зачем стыдиться?": блондинка из "Квартал 95" сняла купальник и показала, чем пленяет мужчин
Резко похудевшая Валюха из "Сватов" поразила внешним видом: "дай вам Бог здоровья"
Стареющий гардемарин Харатьян пошел по стопам Тарзана, кадры бесстыдства: "Трусов нет, все натурально"
На снимке она позирует перед каким-то зданием, тесно прижавшись к Илье, который в это время сделал селфи. Фреймут нарядилась в джинсы и голубую рубашку, а на ее партнере видна лишь коричневая футболка и сумка через плечо. Партнеры по танцам улыбаются и явно наслаждаются обществом друг друга.
Пользователи социальной сети бурно отреагировали на фото и пожелали Фреймут побыстрее выздороветь:
"Безгранично люблю ❤️❤️❤️❤️"; "Очень надеюсь что вы выйдете на паркет 💜Вы невероятная😍😍😍"; "Крепкого здоровья, Оля"; "😍😍😍 ммм, это сын?"; "Как ваше здоровье, надеюсь, вам лучше"; "Скорейшего выздоровления, очень жаль, что Вас не будет на паркете, но как говорится, что не происходит - все к лучшему, должно быть другой сезон будет для Вас более актуальним".
Напомним, что Фреймут вслед за Мейхер и Винником ошарашила решением по "Танцям з зірками", страсти накаляются: "Зачем?".
Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут неожиданно отправила свою трехлетнюю дочь в школу: "Интересный подход".
Также Politeka писала, что горячая Фреймут в мини-юбке засветила лишнее, выходя из машины: "А Верка Сердючка не так показывала".