Ведущая Ольга Фреймут, которая недавно сообщила о болезни, похвасталась нежными отношениями с Ильей Падзиной, своим партнером на шоу "Танці з зірками".

Она опубликовала фото с украинским хореографом на своей странице в социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net. Новый сезон главного танцевального шоу выйдет совсем скоро, и телеведущая использовала эту возможность, чтобы оценить заслуги своего учителя.

Стоит отметить, что Ольга Фреймут не сможет участвовать в проекте, ведь подхватила так называемый китайский вирус. Сейчас она проходит лечение в самоизоляции и вряд ли сможет присоединиться к другим танцорам в будущем.

"Через несколько часов первый эфир @tanci1plus1. Прежде, чем все начнется, хочу поблагодарить моего @ilyapadzina, что все вызовы преодолеваем вместе, за твою гениальность. Желаем коллегам радостной атмосферы на паркете и незабываемого вечера. Мы рядом", - подписала Оля Фреймут и добавила, что фото сделано еще в июле этого года.

На снимке она позирует перед каким-то зданием, тесно прижавшись к Илье, который в это время сделал селфи. Фреймут нарядилась в джинсы и голубую рубашку, а на ее партнере видна лишь коричневая футболка и сумка через плечо. Партнеры по танцам улыбаются и явно наслаждаются обществом друг друга.

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на фото и пожелали Фреймут побыстрее выздороветь:

"Безгранично люблю ❤️❤️❤️❤️"; "Очень надеюсь что вы выйдете на паркет 💜Вы невероятная😍😍😍"; "Крепкого здоровья, Оля"; "😍😍😍 ммм, это сын?"; "Как ваше здоровье, надеюсь, вам лучше"; "Скорейшего выздоровления, очень жаль, что Вас не будет на паркете, но как говорится, что не происходит - все к лучшему, должно быть другой сезон будет для Вас более актуальним".

Напомним, что Фреймут вслед за Мейхер и Винником ошарашила решением по "Танцям з зірками", страсти накаляются: "Зачем?".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут неожиданно отправила свою трехлетнюю дочь в школу: "Интересный подход".

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