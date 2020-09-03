Украинская телеведущая Ольга Фреймут продолжает интенсивно тренироваться для проекта "Танці з зірками", несмотря на болезнь

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" звезда показала фрагмент репетиции с партнером по шоу, хореографом Ильей Падзиной, передает Politeka.net. В ее сториз появилось видео, на котором пара танцует во дворе на фоне буйной зелени. Сначала Илья и Ольга взялись за руки, затем сделали несколько зажигательных па и скрылись из кадра в обнимку - в этот момент ведущая тесно прижалась к своему тренеру.

Ранее стало известно, что Фреймут заболела китайским вирусом. Ее участие в шоу оказалось под угрозой, однако организаторы разрешили паре выступить дистанционно. Ольга и Илья нашли свой танцпол во дворе дома телеведущей. Теперь партнеры готовятся к следующему выступлению и лелеют надежду, что оно состоится уже на общих условиях.

«Мы только что потренировались. Два часа тренировались. Даже съели ланч. Очень хотим в воскресенье выйти на паркет. Но пока мы на свежем воздухе тренируемся», - рассказала Фреймут в одной из своих сториз в социальной сети. Илья Падзина добавил: "Очень надеюсь, что у нас будет возможность выйти на паркет в воскресенье к нашим коллегам, к нашим судьям и показать наш новый танец".

Напомним, что Фреймут вслед за Мейхер и Винником ошарашила решением по "Танцям з зірками", страсти накаляются: "Зачем?".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут неожиданно отправила свою трехлетнюю дочь в школу: "Интересный подход".

Также Politeka писала, что горячая Фреймут в мини-юбке засветила лишнее, выходя из машины: "А Верка Сердючка не так показывала".