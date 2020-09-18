Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, захопила формами в декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах видно, що Кузнєцова вирішила взяти участь в популярному флешмобі, в ході якого потрібно повернути телефон на 360 градусів, стоячи при цьому перед дзеркалом.

При цьому Кузнєцова вибрала для участі Екстремальний купальник, який ледь витримував вагу її значних «бомб». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Величезні, як не крути», «ваау, такі великі», «прекрасна, як завжди», «виглядаєш неймовірно», «як завжди – бомба», «шикарна жінка», "хороша до неподобства", - пишуть вони.

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На фото красуня позувала в смугастому купальнику, демонструючи себе досить близько. Образ Міла доповнила стильними окулярами, а волосся зібрала у хвіст. Можна на тлі побачити пісок і шезлонги, але важко на них звернути увагу, оскільки вся увага на пишному бюсті зірки, який займав величезну частину кадру.

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