37-річний Дмитро Шепелєв вразив несподіваним одкровенням
Телеведучий вразив розповіддю в інтерв'ю PeopleTalk.
"Я не стежу за плітками про себе, але все одно залишаюся в курсі завдяки "добрим" людям, які кажуть: "А ти чув...?». Думаю, їм просто зручно вірити чуткам і приймати все за чисту монету. Найбезглуздіший? Що я коханець Максима Галкіна. А знаєте, хто розповів мені про це? Алла Борисівна! Уявіть ступінь моєї розгубленості", - розповів шоумен.
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Насправді ж Шепелєв вже близько трьох років щасливий у відносинах з Катериною Тулуповою.
"Не можу односкладово відповісти, що в моїй жінці найкраще. При всіх незаперечних перевагах у неї до того ж блискуче почуття гумору. Я взагалі вважаю, що щастя — це справа, жінка і діти», — заявив телеведучий.
Зараз пара виховує семирічного сина Шепелєва і Жанни Фріске. Зазначимо, Шепелєв ретельно приховує свого сина від сторонніх очей. Він дотримується принципової позиції: дитина повинна сама вибрати, чи хоче бути публічною особистістю, і то, коли подорослішає.
Для здобуття освіти йому обрали приватну англійську школу.
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