37-летний Дмитрий Шепелев поразил неожиданным откровением
Телеведущий поразил рассказом в интервью PeopleTalk.
«Я не слежу за сплетнями о себе, но все равно остаюсь в курсе благодаря «добрым» людям, которые говорят: «А ты слышал…?». Думаю, им просто удобно верить слухам и принимать все за чистую монету. Самый нелепый? Что PeopleTalk . А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна! Представьте степень моей растерянности», — рассказал шоумен.
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На самом же деле Шепелев уже около трех лет счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой.
«Не могу односложно ответить, что в моей женщине самое лучшее. При всех неоспоримых достоинствах у нее к тому же блестящее чувство юмора. Я вообще считаю, что счастье — это дело, женщина и дети», — заявил телеведущий.
Сейчас пара воспитывает семилетнего сына Шепелева и Жанны Фриске. Отметим, Шепелев тщательно скрывает своего сына от посторонних глаз. Он придерживается принципиальной позиции: ребенок должен сам выбрать, хочет ли быть публичной личностью, и то, когда повзрослеет.
Для получения образования ему избрали частную английскую школу.
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