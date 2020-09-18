37-летний Дмитрий Шепелев поразил неожиданным откровением

Телеведущий поразил рассказом в интервью PeopleTalk.

«Я не слежу за сплетнями о себе, но все равно остаюсь в курсе благодаря «добрым» людям, которые говорят: «А ты слышал…?». Думаю, им просто удобно верить слухам и принимать все за чистую монету. Самый нелепый? Что PeopleTalk . А знаете, кто рассказал мне об этом? Алла Борисовна! Представьте степень моей растерянности», — рассказал шоумен.

На самом же деле Шепелев уже около трех лет счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой.

«Не могу односложно ответить, что в моей женщине самое лучшее. При всех неоспоримых достоинствах у нее к тому же блестящее чувство юмора. Я вообще считаю, что счастье — это дело, женщина и дети», — заявил телеведущий.

Сейчас пара воспитывает семилетнего сына Шепелева и Жанны Фриске. Отметим, Шепелев тщательно скрывает своего сына от посторонних глаз. Он придерживается принципиальной позиции: ребенок должен сам выбрать, хочет ли быть публичной личностью, и то, когда повзрослеет.

Для получения образования ему избрали частную английскую школу.

Напомним, "разводящаяся" Пугачева не сдержала эмоций на домашнем видео с детьми и Галкиным: "В добрый путь"

Как сообщала Politeka, Шепелев выдал всю правду о романе с Фриске: "Я вообще не понимал, во что вмешиваюсь..."

Также Politeka писала, что видео шалостей Галкина с Пугачевой в авто взорвало сеть после слухов о разводе: "Аллочка сохранилась отлично"