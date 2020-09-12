Дмитрий Шепелев не осознавал, что его ждет после того, как он закрутил роман с Жанной Фриске

Откровенное признание шоумен сделал в интервью Карену Адамяну в рамках его Youtube-шоу, передает Politeka.net.

С момента начала отношений с Жанны Фриске шоумена уже раздражало повышенное внимание журналистов, ведь он не осознавал, что его ждет в будущем.

"Я вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все, кому не лень, мне от этого стало очень страшно. Просто не знал, что с этим делать", - признался вдовец.



По словам Дмитрия Шепелева, уже после смерти Жанны Фриске он сделал выводы и теперь не допускает подобные ошибки в отношениях с Екатериной Тулуповой.

Телеведущий старается не комментировать новые отношения, и практически не выкладывает снимки с любимой в Instagram, чтобы не подогревать интерес СМИ.

"Катя — архитектор, дизайнер, а познакомили нас дети, потому что наши дети ходили в один детский сад. Это официальная история знакомства и правдивая. Есть еще неофициальная и очень смешная. После того, как мы официально познакомились в детском саду, я сижу в Tinder, листаю фотки. Там мои реальные фотки. И те девушки, с которыми мы совпали, обычно писали мне: "Ты не о***л чужие фотки ставить? Кто ты, урод? Зачем?". И как-то мы совпали с Катей, это было как будто второе знакомство в этой социальной сети", - выдал Шепелев секрет о том, как они познакомились с Екатериной.



Ранее мы сообщали, что Дмитрий Шепелев доигрался, и в 2020 году его ожидают огромные траты.

Так, вдовец Жанны Фриске обязан выплатить более 7 млн рублей родителям покойной певицы. Такое решение вынес Перовский районный суд Москвы, в который обратился Владимир Копылов.

Ответный иск Дмитрия Шепелева о взыскании денег суд отменил.

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