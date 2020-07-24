Конфликт между шоуменом Дмитрием Шепелевым и родными покойной Жанны Фриске продолжается

Об этом пишет издание КП.

Как известно, позавчера московский суд удовлетворил иск отца Жанны Фриске к шоумену и обязал Шепелева выплатить более 7 млн рублей.

Но Владимир Копылов не планирует останавливаться и готов дальше вести войну против шоумена.

Он утверждает, что Дмитрий Шепелев украл со счетов его дочери приличные денежные средства, а также снял ту сумму, которую благотворительный «Русфонд» собирал на лечение Жанны.

«Пресненский суд удовлетворил мой иск о возврате денег, которые нам должен Шепелев. Мы смогли доказать, что деньги взял он. Это еще те, что собирали на лечение Жанны через «Русфонд». Но это не единственный иск, который мы подготовили. Буду с Шепелевым судиться по поводу личных средств моей дочери. Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанна заболела доверенность на ее счета была только у Шепелева. У нас ее банковская карточка появилась за полтора месяца до ее смерти – 9 мая 2015 года. А Жанну положили в больницу 26 июня 2013 года. 2 июля она дала Шепелеву доверенность. Через полтора месяца с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5», — утверждает отец покойной Жанны Фриске.

Когда уже Жанны Фриске нет в живых, ее отец намерен побороться и за долю в доме певицы.

«Следующий суд будет по поводу дома, который Шепелев у нас отобрал. Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил. Она умерла. Нам ее деньги он не отдал. Так еще и нашу долю в доме забрал. Жалеть Шепелева я больше не буду», — добавил Копылов в общении с журналистами.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Шепелев доигрался, и в 2020 году его ожидают огромные траты.

Так, вдовец Жанны Фриске обязан выплатить более 7 млн рублей родителям покойной певицы. Такое решение вынес Перовский районный суд Москвы, в который обратился Владимир Копылов.

Ответный иск Дмитрия Шепелева о взыскании денег суд отменил. Как известно, близкие Жанны Фриске должны были вернуть средства организации «Русфонд», которые им выделили для лечения онкобольной певицы.

Но на счетах ее родителей денег не оказалось, а они отказались представить документы, подтверждающие, что миллионы пошли на оплату медицинских услуг.

Напомним, "Тот еще тип": отец Жанны Фриске набросился на Шепелева и раскрыл его позорное прошлое.

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