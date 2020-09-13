Известный российский шоумен Максим Галкин показал кадр из повседневной жизни со своей супругой Аллой Пугачевой после слухов о разводе
Видео артист снял в салоне автомобиля и обнародовал в своем Intagram-аккаунте, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте странице до конца)
На нем можно увидеть Аллу Пугачеву, вместе с которой они едут куда-то по делам.
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«Ну говори что-нибудь», - начала беседу Алла Борисовна.
«А что я должен сказать?», - отвечает ей Галкин.
«Мы едем, едем едем в далекие края, хорошие соседи», - пропела известную песенку Примадонна, а затем стала весело смеяться.
«Короче, всем привет», - говорят после паузы знаменитости.
Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева состоят в браке уже почти 20 лет. У них родились двое замечательных детей - Лиза и Гарри. Но при этом Максим продолжает активно развивать свою карьеру артиста.
Пользователи сети мгновенно принялись комментировать увиденное.
Меньше чем за час короткий ролик просмотрели свыше 300 тысяч человек.
«Аллочка куколка!!!😍Мы очень соскучились!!!Только подумала, что то Максим ничего не выкладывает!!!И вдруг!!!Счастье!!!Спасибо!!!Мы Вас Любим!!!!😍💕💕💕💕», «
Вы ж наши любимые❤❤❤ Аллочка, как всегда бесподобна!!!❤, «Как всегда, самые лучшие😊😍🔥», «Как хорошо, что Аллы Борисовны стало больше в ваших сторисах и постах💕», «Аллочка сохранилась отлично», пишут в сети.
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