Христина Асмус розповіла про свою гордість
Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram і опублікувала фото.
Асмус розповіла про вихід в прокат фільму "китобій" Філіпа Юр'єва, в якому вона знялася в досить відвертих сценах.
Асмус розповіла, що фільм створювався майже 10 років і знімався на Чукотці з непрофесійними акторами (головних героїв режисер знайшов в інтернаті).
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"Тонкий, глибокий, пристрасний, зворушливий, сильний фільм, який нещодавно став тріумфатором на Венеціанському кінофестивалі, вчора подивився російський глядач в рамках @kinotavr_31 ☺ ️ а з 8 жовтня Ви вже зможете побачити його все!!!!! 🌪 Уууууух, як круто!!!!! @philipp_yuryev, неймовірно пишаюся!!!!!👏» ,- написала артистка.
На фото вона позує поруч зі сценаристом і режисером картини.
За сюжетом фільму, 15-річний Чукотський хлопець Льоша відкриває для себе Інтернет, де закохується в дівчину з відеочату. Кинувши все, він вирішується пуститися в плавання по вируючих водах Берингової протоки, заради зустрічі з коханою.
Дівчину і зіграла Христина Асмус.
Нагадаємо, що скандальну Христину Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».
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