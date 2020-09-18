Христина Асмус розповіла про свою гордість

Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram і опублікувала фото.

Асмус розповіла про вихід в прокат фільму "китобій" Філіпа Юр'єва, в якому вона знялася в досить відвертих сценах.

Асмус розповіла, що фільм створювався майже 10 років і знімався на Чукотці з непрофесійними акторами (головних героїв режисер знайшов в інтернаті).

"Тонкий, глибокий, пристрасний, зворушливий, сильний фільм, який нещодавно став тріумфатором на Венеціанському кінофестивалі, вчора подивився російський глядач в рамках @kinotavr_31 ☺ ️ а з 8 жовтня Ви вже зможете побачити його все!!!!! 🌪 Уууууух, як круто!!!!! @philipp_yuryev, неймовірно пишаюся!!!!!👏» ,- написала артистка.

На фото вона позує поруч зі сценаристом і режисером картини.

За сюжетом фільму, 15-річний Чукотський хлопець Льоша відкриває для себе Інтернет, де закохується в дівчину з відеочату. Кинувши все, він вирішується пуститися в плавання по вируючих водах Берингової протоки, заради зустрічі з коханою.

Дівчину і зіграла Христина Асмус.

Нагадаємо, що скандальну Христину Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

Як повідомляла Politeka, домашні фото Христини Асмус з ванни викликали фурор, Харламов буде в люті:"головою перестала думати".

Також Politeka писала, що поникла Христина Асмус розповіла про особисте, заговоривши про прощення:»я вантаж на собі тягну...".