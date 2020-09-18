Популярна українська співачка Світлана Лобода потрясла заявою про те, що повертається до Києва

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Чекай мене сьогодні, улюблений Київ. Співаю сьогодні для вас", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пост красуня супроводжувала знімком, на якому вона позує в жаркому напівпрозорому вбранні. Доповнити його Лобода вирішила елегантним капелюхом і ланцюжком на шиї. Деталі про можливу дату і місце виступу поки невідомі.

"Вау», «Світлана, ви бездоганні", " шикарна Лободушка. Образ-гармата" «світла хоче бум-бум?", "Не знаю, чи варто мені говорити, що я різко закричала на всю квартиру "О БОЖЕ яка красива», або це і так зрозуміло", - пишуть її шанувальники.

Звернемо увагу, що серед тих, хто лайкнув зірку, була і скандальна виконавиця Лоліта Мілявська, якій заборонений в'їзд в Україну через незаконний перетин кордону в Криму.

До цього ми розповідали, що Світлана Лобода вразила фанатів, показавши схудлі ноги в екстра-міні.

"Як добре цього вечора біля моря; як легко і спокійно; от якби тебе ще поруч..."- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Лобода позує в екстра-міні, виставивши напоказ розкішні і худі ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Лобода підкорила шанувальників зворушливим спільним знімком зі своєю старшою дочкою. Популярна українська співачка, яка вже давно перебралася в Росію, не так часто виставляє напоказ свою сім'ю.

Нагадавши, схудла Лобода в екстра-міні застигла заради гарячого кадру.

Як повідомляла Politeka, на новому фото Лободи в міні-сукні помітили аномалію: "Пипець, який величезний..."

Також Politeka писала, що розпатлана Лобода влаштувала спекотні танці в гримерці в одному чорному боді.