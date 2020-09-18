Экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина раскритиковала внешний вид украинской исполнительницы Светланы Лободы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на СтарХит.

Так, Наталья осудила тенденцию современных популярных артистов оголяться перед аудиторией.

"В период моей молодости мы выглядели скромнее. Однажды я вручала премию Лободе на Music Box. В тот момент она вышла в одном пиджаке, а внизу были только голые ноги и каблуки. Я подумала: "Она, наверное, очень спешила и забыла надеть юбку или брюки", – рассказала Гулькина.

Politeka писала, что популярная исполнительница Светлана Лобода поразила фанатов, показав похудевшие ноги в экстра-мини.

"Как хорошо этим вечером у моря ; как легко и спокойно; вот если бы тебя ещё рядом..." - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Лобода позирует в экстра-мини, выставив напоказ роскошные и худые ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Лобода покорила поклонников трогательным совместным снимком со своей старшей дочерью. Популярная украинская певица, которая уже давно перебралась в Россию, не так часто выставляет напоказ свою семью. Однако, в этот раз она решилась показать поклонникам свою 9-летнюю старшую дочь Еву. Новым снимком звезда поделилась в Инстаграм. На фото Лобода и ее дочь обе позируют в белых платьях. При этом певица обнимает девочку и трогательно прижимает ее к себе, глядя ей в глаза. Судя по снимку, Ева уже вовсю догоняет свою маму по росту.

Напомним, похудевшая Лобода в экстра-мини застыла ради горячего кадра.

Как сообщала Politeka, на новом фото Лободы в мини-платье заметили аномалию: "Пипец, какой огромный..."

Также Politeka писала, что распатланная Лобода устроила жаркие танцы в гримерке в одном черном боди.