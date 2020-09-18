Популярная украинская певица Светлана Лобода потрясла заявлением о том, что возвращается в Киев
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Жди меня сегодня, любимый Киев. Пою сегодня для вас», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что пост красотка сопровождала снимком, на котором она позирует в жарком полупрозрачном наряде. Дополнить его Лобода решила элегантной шляпой и цепочкой на шее. Детали о возможной дате и месте выступления пока неизвестны.
«Вау», «Светлана, вы безупречны», «шикарная Лободушка. Образ-пушка», «Света хочет бум-бум?», «Не знаю, стоит ли мне говорить, что я резко заорала на всю квартиру "О БОЖЕ КАКАЯ КРАСИВАЯ", или это и так понятно», - пишут ее поклонники.
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Обратим внимание, что среди тех, кто лайкнул звезду, была и скандальная исполнительница Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину из-за незаконного пересечения границы в Крыму.
До этого мы рассказывали, что Светлана Лобода поразила фанатов, показав похудевшие ноги в экстра-мини.
"Как хорошо этим вечером у моря; как легко и спокойно; вот если бы тебя ещё рядом..." - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Лобода позирует в экстра-мини, выставив напоказ роскошные и худые ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Лобода покорила поклонников трогательным совместным снимком со своей старшей дочерью. Популярная украинская певица, которая уже давно перебралась в Россию, не так часто выставляет напоказ свою семью.
Напомним, похудевшая Лобода в экстра-мини застыла ради горячего кадра.
Как сообщала Politeka, на новом фото Лободы в мини-платье заметили аномалию: "Пипец, какой огромный..."
Также Politeka писала, что распатланная Лобода устроила жаркие танцы в гримерке в одном черном боди.